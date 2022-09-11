英國女王伊麗莎白二世8日安詳離世，震撼消息象徵歷史翻開新的篇章，她被視為變動世代一股屹立不搖的精神寄託，帶領王室挺過大大小小風波，尤以生前最掛心的兒子安德魯王子（Prince Andrew），專家透露女王國葬將是他最後一次與家人合體，因新君王查爾斯對他恐不會心軟。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、福斯新聞(Fox News)報導，女王親民又幽默的形象深植人心，在位期間經歷許多重要歷史事件，卻始終保有中立、強硬的處事風格低調行事，贏得近7成的好感度；然而，個人沒有什麼較具爭議性的風波，反倒是子孫輩時常讓她一個頭兩個大，尤其2019年被爆出與淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）聯手，三度性侵未成年的美國少女弗吉尼亞（Roberts），即便一再公開否認指控，最後經女王同意後，王室宣布拔除他的「殿下」頭銜，往後也該退還所有特權。

安德魯王子與哥哥查爾斯。 (資料照/美聯社)

英國女王伊麗莎白二世與剛出世的安德魯王子。(資料照/美聯社)

儘管如此，性侵疑雲重創王室形象，母親伊麗莎白二世仍愛子心切，重金聘請最頂尖律師團隊幫他打官司，之後甚至希望他多在慶典露面，不過6月的白金禧盛會因為長子查爾斯與孫子威廉反對，才明顯缺席，對外則宣稱COVID因素。

王室專家斯賓塞(Shannon Felton Spence)表示，女王離世最直接、最戲劇性的影響會波及安德魯，查爾斯與威廉不會像女王一樣對他心軟，甚至不怎麼喜歡他，後續如何處理還是一個謎，更強調「國葬也許是我們最後一次見到他，也是最後一次與家人合體出現在大眾面前。」