高通膨時代美國消費者縮衣節食，各大零售商基於非必需消費品買氣冷，大砍全年財務展望。但一片銷售急凍聲中還是有例外，美妝產品不受通膨影響照樣賣得好。

Target、柯爾（Kohl's）、梅西（Macy's）、Nordstrom等百貨通路，在近期發布的第二季財報，不約而同強調美妝商品銷售強勁。

全美零售龍頭沃爾瑪（Walmart）表示，美妝業務動能持續增強，化妝品、護膚、美髮產品賣得嚇嚇叫。美國最大美妝平台Ulta Beauty透露，第2季整體營收與去年同期相比勁增17％。

疫情期間躲在視訊會議軟體Zoom後面的美國人，現在都走出家門上班，打點門面變得格外重要。有的同事甚至是第一次碰面，彼此試圖留下好印象。

另一個解釋美國消費者對支出斤斤計較，買美妝卻不縮手的可能原因，反映在「口紅指數」（lipstick index）。照經濟學家的分析，在經濟低迷時期，女性手頭拮据又要顧面子，比較負擔得起的口紅銷路特別好。

口紅理論雖屢試不爽，但未必永遠如此。市調機構NPD Group指出，在大蕭條（Great Depression）及2000年代初衰退期，美妝銷量大幅成長，但2008年經濟崩潰時，美妝銷量卻呈現下滑。

同樣的情境發生在新冠疫情初期，美國人為了防疫不是足不出戶，就是時時戴著口罩。因此當政府發放的振興支票進了個人帳戶，他們的興趣從化妝轉向健身和護膚。

但如今美妝買氣又回籠。據另一市調機構IRI調查，美國人購買眼妝、臉妝及唇妝產品，分別年增2％、5％和12％。

柯爾百貨執行長蓋斯（Michelle Gass）指出，顧客不願放棄買美妝，他們在此巨大壓力加身時期，需要讓自己好過一點。