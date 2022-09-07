朵茉麗蔻10周年感恩獻禮，期盼與消費者預約下一個10年，一起永續美麗。（朵茉麗蔻提供）

職人級保養加上鐵粉經營， 朵茉麗蔻抗老成效受美妝時尚指標肯定(由左至右，保濕液、美活肌精華、乳霜20、保護乳液)。（朵茉麗蔻提供）

朵茉麗蔻1974年推出日本史上第一支「膠原蛋白乳霜」，發展至今僅靠一系列8支抗老保養品，站穩抗老保養品市場。漢方溫和調理理念、8支商品皆添加膠原蛋白並通過日本抗皺評價，加上強調熊本製造的日本品質，並提供購買前三日試用服務，都是成功征服台灣消費者的關鍵因素；來台至今已超過百萬台灣女性試用，並成功圈粉金鐘影后苗可麗、美妝教主等成為資深愛用會員。

朵茉麗蔻10年前將日本通信販售模式導入台灣，以無實體店舖、僅透過電話及網路官方直營方式，提供台灣消費者100％源自日本的職人品質及暖心服務。即使今年因疫情影響，民眾消費模式大幅改變，擁有豐富通信販售經驗的朵茉麗蔻，除了一如往常提供不須靠櫃、美麗直送到家的暖心服務，更推出一對一真人視訊、線上肌膚諮詢服務，讓消費者不須出門也能讓美肌旅程不中斷。品牌暖心舉動不只這樁，48年來從未漲價的朵茉麗蔻，今年甚至因應匯率調降台灣定價。

朵茉麗蔻的堅強抗老實力也獲得無數美妝大賞肯定，經典抗皺淨斑雙主打星「乳霜20」及「美活肌精華」，今年即榮獲女人我最大粉美賞「逆齡乳霜達人獎」、「網路通販最佳亮白精華液賞」、ELLE美妝之星「抗老乳霜之星」、BAZAAR 2022抗老大賞「最佳電商精華液」等肯定，抗老成效備受各界好評。

邁入10年里程碑，朵茉麗蔻今年更參與「女人我最大」【粉美賞10周年】限量公主寶盒義賣公益活動，扣除成本的盈利總額將全數捐贈給「台灣癌症臨床研究發展基金會」。此外，為慶祝受到多項美妝大賞肯定，同時進駐台灣屆滿10周年，朵茉麗蔻也推出感恩獻禮活動。首購「全效8點」等指定套組，即能享有全效8點3日份、日本製今治方巾手帕組、緊緻美頸乳霜、10周年加碼禮「保濕潤唇膏」等豐富美肌好禮，申請試用後20日內首購指定套組還能享有早鳥禮「和漢潤膚護手霜」。