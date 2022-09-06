目前科技非投資等級債券殖利率來到近5年相對高位、具備優異的投資價值，展望未來一年，若美國通膨與升息情境如同當前市場狀態，則預估指數總報酬可望來到6%~7%區間，因此看好科技產業並追求收益投資人不妨把握布局良機。日盛投信看好科技非投資等級債「長線夠利」，與國際重量級的投資顧問-盧米斯賽勒斯(Loomis, Sayles & Company)聯手合作，推出全台首檔-聚焦「創新科技企業」的非投資等級債券基金-「日盛全球創新科技非投資等級債券基金」，預計於2022年10月3展開募集，保管銀行為上海商業銀行。

日盛投信表示，日盛全球創新科技非投資等級債券基金是全台第一檔涵蓋機器人、數位經濟、顛覆式創新等創新科技主題的非投資等級債券型基金。本基金以美國企業為主軸，聚焦最具前景的非投資等級債券，追求企業長期評等獲得調升的明日之星(Rising Star)收益機會，將是投資人長線布局的好選擇。此外，本基金擁有國際重量級的投資顧問-盧米斯賽勒斯，其所屬法盛集團的總資產管理規模超過1兆美元，並具備近百年投資資歷，讓本基金投資策略再升級。

日盛投信指出，今年上半年面對俄烏戰爭，通膨升溫乃至於開啟了快速升息循環等事件時，非投資等級債市免不了波動修正。若以中長期角度來看，這樣的修正反倒是為投資帶來了優異的價值機會。回顧2010年迄今非投資等級債市四度遭遇市場利空事件(即包括歐債危機、美國舉債上限議題、上一波聯準會升息以及新冠疫情)，當下債券價格修正使殖利率皆大幅飆升至8.75%以上，然而若投資能掌握前述四度殖利率上升時機點進場投資、並持有一年，平均總報酬可高達20.3%。反觀今年非投資等級債殖利率於第二季觸及9%以上，加上升息進入尾聲，未來一年將是展現投資價值的好時機。