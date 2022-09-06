高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）6日公布8月合併營收1.77億元，年減17.05％，但累計今年前八月合併營收17.6億元，年增3.53％，創同期新高。和勤表示，受到大陸車廠高溫假，及美系電動車上海廠產線整改的雙重影響，和勤8月出貨不如預期，因而影響單月營收表現。

和勤表示，公司生產線並未受到大陸高溫限電影響，仍維持正常生產水準，可即時因應各大車廠恢復正常生產後的急單需求，預期9月之後的單月合併營收，可望回到旺季水準。

和勤8月兩大業務的營收，分別為汽車零件1.32億元，占比74.78％；硬碟機構件（VCM Plate）0.32億元，占比18.22％。由於大陸8月多地持續高溫，汽車零件的出貨，因車廠放高溫假而減少；硬碟（HDD）零件的出貨，也受到客戶去化庫存影響，下半年電子業產業鏈面臨庫存調整壓力，硬碟零件業務相較上半年保守。

和勤的美系電動車上海廠擴產，提升產能，相關的產線整改，已經完成，和勤8月底已恢復出貨。和勤表示，美系電動車上海廠擴充產能後的需求，將增加，和勤供應美系電動車高壓開關平台件、門鎖，及煞車系統零件，因此，在美系電動車上海廠停工期間，公司仍然維持生產水準，在客戶全面復工之後，立即滿足客戶需求。

此外，高溫警報解除，各大車廠生產恢復正常，訂單遞延出貨，也將陸續反映在公司營收表現。

至於新品量產方面，和勤說，新品量產仍是今年公司營運成長重點，除美系電動車煞車零件已開始量產外，下半年重型卡車零件出貨，也將逐漸爬升。和勤將持續與大客戶深化關係，爭取有規模的平台件新訂單，為公司增添更多成長動能。