國防部今(6)日表示，迄1700時止，偵獲共機8架次(逾越海峽中線3架次)、共艦5艘次，持續於臺灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據空軍的公布，3架次逾越台海中線，分別為1架蘇愷30戰機、2架殲轟7。