國防部今(6)日表示，迄1700時止，偵獲共機8架次(逾越海峽中線3架次)、共艦5艘次，持續於臺灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據空軍的公布，3架次逾越台海中線，分別為1架蘇愷30戰機、2架殲轟7。

今24共機、11共艦在台海周邊活動 8架戰鬥機逾中線
美艦過台海 10架共機飛過中線、8艘共艦在台海活動
今有37架共機 8艘共艦在台海周邊活動
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