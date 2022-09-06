今8共機、5共艦在台海周邊活動 3戰鬥機越中線 18:452022/09/06 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中共機艦進台海周邊活動示意圖。國防部提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今(6)日表示，迄1700時止，偵獲共機8架次(逾越海峽中線3架次)、共艦5艘次，持續於臺灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。 根據空軍的公布，3架次逾越台海中線，分別為1架蘇愷30戰機、2架殲轟7。 今24共機、11共艦在台海周邊活動 8架戰鬥機逾中線 美艦過台海 10架共機飛過中線、8艘共艦在台海活動 今有37架共機 8艘共艦在台海周邊活動 #架次 #共機 #逾越 #艘次 #今有 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美艦穿越台海軍機跟著來 美機對共機1：8現身海峽中線 21:102022/08/28 兩岸 解放軍越界創紀錄 葛來儀：陸已抹去海峽中線 13:402022/09/04 國際 共軍「三個常態」 加大對台軍事威嚇 04:102022/09/01 政治要聞 今9架次共機逾越海峽中線 19:312022/08/23 政治 今偵獲共機17架次、共艦4艘次 包含一架BZK-007無人機 19:472022/09/05 政治 金門海灘現不明包裹食品 疑大陸無人機投擲 19:122022/09/02 政治 今共機7架次、無人機1架次、共艦5艘次擾台 國軍：嚴密監控 21:412022/09/04 政治 金門無人機也飛對岸空拍 網路瘋傳 大陸又3架次入侵 守軍再開槍驅離 04:102022/09/01 政治要聞 今53架次共機侵擾台海 23架次進入西南空域 18:342022/09/01 政治 首度開槍！陸4架次無人機再闖金門 守軍射擊警告驅離 21:062022/08/30 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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