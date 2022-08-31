國防部表示，今偵獲共機62架次(其中進入西南空域15架次)、共艦7艘次，持續於臺灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

今24共機、11共艦在台海周邊活動 8架戰鬥機逾中線
住宅地震基金結合各產險公司捐血逾2千袋　做公益傳播愛
來嘉做暗光鳥 愈夜愈美麗
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