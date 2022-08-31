國防部：今有共艦7艘次在台周遭活動 21:482022/08/31 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中共機艦進台海周邊活動示意圖。國防部提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部表示，今偵獲共機62架次(其中進入西南空域15架次)、共艦7艘次，持續於臺灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。 今24共機、11共艦在台海周邊活動 8架戰鬥機逾中線 住宅地震基金結合各產險公司捐血逾2千袋 做公益傳播愛 來嘉做暗光鳥 愈夜愈美麗 #62 #共機 #共艦 #活動 #艘次 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今偵獲共機62架次 15架次進入西南空域 21:462022/08/31 政治 陸無人機又擾金門 國軍首度開槍驅離 04:102022/08/31 政治要聞 林俊傑年末開唱 曬制服照掀回憶殺 04:102022/08/31 娛樂新聞 林沖挺過病危難關下月飛新加坡高歌 04:102022/08/31 娛樂新聞 打造台東觀光新亮點 紅葉少棒紀念館暨活動中心動土 17:552022/08/31 寶島 回顧軍演時 澎湖海軍監控共艦 雙方最近僅500碼 04:102022/08/31 政治要聞 高苑科大 辦技高快速設計比賽 04:102022/08/31 產業．科技 社評／美艦通過無助台戰略困境舒緩 04:102022/08/30 焦點新聞 花蓮吉安推消費換購物券 盼創百萬商機 04:102022/08/31 地方新聞 花蓮吉安9月推消費集點換百元購物券 預估創百萬商機 14:342022/08/30 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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