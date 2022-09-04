屏東夏日狂歡祭37天吸引逾200萬人次，480秒海上煙火劃下完美句點。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東夏日狂歡祭37天吸引逾200萬人次，480秒海上煙火劃下完美句點。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東FUN暑假夏日狂歡祭燦爛落幕！在張逸軍領軍的「潮海渡」實景歌舞劇、視覺震撼的「魚躍火龍護台灣」火舞、及長達480秒的海上高空煙火秀中，夏日狂歡祭4日閉幕，為期37天的活動吸引超過200萬人次，劃下完美句點。

屏縣府指出，屏東夏日狂歡祭自7月30日起至9月4日結束，37天的活動內容超級豐富，包括遊樂園、水樂園、大型體適能、狂歡演唱會、知名團體表演、熱情踩街及市集活動，精彩一波波，全國各地遊客慕名而來，也帶動東港地區周邊觀光效益，最後一周閉幕雖遇颱風攪局，人潮依然不減， 37天的活動累計超過200萬人次造訪。

閉幕典禮在「巨鮪來富」主燈前登場，立委周春米、大鵬灣國家風景區管理處長許主龍等人都到場與民眾見證屏東最美麗的夏日。

屏東縣長潘孟安表示，屏東FUN暑假夏日狂歡祭是繼2019台灣燈會後，縣府再度於大鵬灣舉辦大型活動，沈寂3年後能否再恢復人氣，縣府最初是有些忐忑的，但夏日狂歡祭從開幕就吸引爆滿人潮，連日來絡繹不絕的遊客超乎縣府預期，證明活動受到大家喜愛與歡迎，不僅重現當年燈會的盛況，更成功打造屏東夏日旅遊品牌。

潘孟安非常感謝大鵬灣國家風景區管理處的協助，及縣府團隊通力合作，還有青年藝術工作者提供國際級的表演，他說，「每一位表演者、工作人員、清潔人員都是幕後英雄，讓屏東被看見、讓台灣最看見」。

最後一天閉幕活動，由前太陽馬戲團舞者張逸軍領軍的「仁山仁海藝想堂」帶來專為大鵬灣量身打造的「潮海渡」實景歌舞劇場，演繹大鵬灣300年的養殖變遷史，以及大受好評的「即將成真火舞團」加碼獻演「魚躍火龍護台灣」火舞劇，帶動現場熱烈氣氛。

重頭戲則是萬眾期待的璀璨煙火秀，長達480秒的煙火分為兩大設計亮點「卡哇伊卡通煙火」和「海上好事成雙風火輪」，其中「海上好事成雙風火輪」為全台首創，以2座360度風火輪搭配日本變色花束煙火在海上進行綻放，震撼度百分百，絢麗磅礡的煙火打亮大鵬灣的夜空，為2022屏東夏日狂歡祭劃下最璀璨完美的句點。