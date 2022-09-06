宏碁集團旗下上市櫃小金虎陸續發布8月營收表現，各家雖有消漲，但多仍維穩同期高檔水位，今年以來的累計營收亦多續站IPO以來的同期新高，為集團整體營收挹注動能。

建碁（3046）受惠大型專案加持，8月營收達2.95億元，雖小幅月減2.86％，但較去年同期增長58.59％，累計1到8月營收穩站高檔、達21.96億元，年增48.06％，皆2007年來同期新高。

智聯服務（6751）及宏碁資訊（6811）在前一波專案執行高峰暫告一段落後，8月營收暫時回檔，其中智聯收斂至0.88億元，月減23.82％、年減28.28％，惟前八個月累計營收8.71億元，較去年同期成長9.61％，仍穩站IPO以來新高。

宏碁資訊單月營收5.45億元，月減10.07％、年增17.95％，累計營收48.71億元，年增20.84％，單月及累計營收亦同站IPO來高峰。

今年加入興櫃的柏特（6884），8月營收月減11.11％、0.56億元，不過較去年同期增長49.41％，累計營收則為4.7億元，年增50.17％，亦同站歷年同期新高。

至於宏碁智醫（6857）因產品類型特殊、業務仍屬推廣階段，各月營收落差較大，累計今年前8個月營收781.4萬元，較去年同期增長73.68％。

另甫通過首次公開發行的宏碁遊戲（6908），單月營收年增28.35％、達1.46億元，月減22.75％，累計前八個月營收則來到13.16億元，年增31.67％，皆為歷史同期高點。