據烏克蘭國防部旗下「軍事消息」（ArmyInform）新聞網報導，烏克蘭軍團司令梅爾尼克（Yaroslav Melnyk）說，他們連一枚飛彈都沒發射，就讓1架俄羅斯戰機墜毀。
梅爾尼克領導的單位至今摧毀了28個俄軍目標，其中包括11架戰機、兩架直升機，兩枚巡弋飛彈和13架無人機。自從俄軍2月24日全面侵略烏克蘭起，他的「山毛櫸」-M1（BUK-M1）防空飛彈連就在東哈爾科夫（Kharkiv）地區奮戰。
據《新聞周刊》（Newsweek）6日報導，梅爾尼克說，有時防空系統不必徹底發揮戰力，只要「山毛櫸」照明雷達系統追蹤並照明目標，就足以嚇退敵機。
他甚至說，有一次他們連1枚飛彈都沒發射，俄羅斯戰機飛行員很可能在駕駛艙看到雷達暴露警告訊號顯示，他被追蹤後，得知自己從獵人變成獵物，驚嚇之餘就立刻彈射逃生了，而戰機隨即墜毀。不過，梅爾尼克並未具體說明事發的地點和日期。
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