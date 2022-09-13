烏克蘭軍隊近日大舉挺進俄軍佔領的烏東地區，並宣布已收復失土超過6000平方公里，打到距俄羅斯邊境只有50公里，引起中國網友熱議。許多人分析俄軍慘敗的原因，但是更多人藉此狠批數個月來盲目吹捧俄羅斯的網民，一直在大陸網上帶風向的官方媒體也被迫承認俄軍潰敗，在媒體與網上極力奚落烏克蘭的知名教授與網路名嘴，反而成為網民嘲弄的焦點，其激烈程度絲毫不下於烏軍戰場上追擊俄軍。

《法國國際廣播》引述北京清華大學社科院積極心理學研究中心副主任趙昱鯤在微博分析俄軍潰敗原由時說：「俄羅斯再次迎來自己的『竟無一人是男兒』時刻，原因也和歷史上一樣，歷代沙皇把男兒殺的殺、流放的流放，怎麼還能指望在自己的危機時刻有男兒挺身而出呢？」

他說：「天下的好事不能被你一家全佔了。在維持自己統治的時候，國內無一個是男兒，然後發生戰爭時，又指望都是男兒，算盤也打得太好了。」

作者筆鋒一轉，認為戰場如此，輿論其實也一樣。「目前雖然輿論場上好像都是一邊倒，但是風向一變，潰敗會比這次哈爾科夫戰役更乾脆。君子德風，小人德草，在反覆的逆向淘汰之後，那一邊看上去聲勢浩大，其實只是擠滿了小人。」旁邊有位跟帖的故意問：「你到底在說誰呢？」

報導說，另一位署名「某胖」的在題為《我極其鄙視烏克蘭大騙子》的博文中說：「如果伊久姆的俄軍成建制投降，不但偉大的普丁大帝不好跟國內交代，某國的普粉也沒面子。……最令我生氣的事，偉大俄軍的龍捲風呢？強大的S-500呢？這時候都不拿出來幹掉烏克蘭納粹？等着下崽呢？關鍵是，他們一投降，偉大的某國愛國者還要不要力挺普大帝，還說不說那是戰鬥民族？」

報導說，網友極力譏諷那些數個月來力挺俄羅斯的官媒與俄粉，這些官媒公眾號與自媒體再也難以裝襲作啞，《新華社》所屬知名公眾號「牛彈琴」也開始使用「俄烏戰場，形勢正發生重大變化」標題，承認烏軍「反攻確實凌厲」、「攻守形勢正在發生逆轉」，但還試圖扳回一點顏面稱：「也不排除俄軍在設置陷阱」。

這些文章引來網民的回應稱：「我想此刻烏克蘭人民的抵抗意志與當年的中國人民抗日戰爭的意志應該是一樣的」，「一場烏俄戰爭，把一個演員打成了硬漢，同時把一個硬漢打成了演員。把潰敗說成撤退，真是諷刺。」

不過還是有網友質問：「看評論區佔了三分之一的人希望俄羅斯潰敗，說什麼烏克蘭是正義的一方。如果俄羅斯倒了，美帝北約的下一個目標就是中國，到時候你們會連豬狗都不如。」此一評論也引來反駁：「你的意思我們是靠俄羅斯活着的嗎？」

被一些激烈的民族主義網友封為「國師」的中國人民大學教授金燦榮這次也被網民狠狠嘲諷，其中包括他對俄烏戰爭進程做出鉅細靡遺的預測，指戰爭將於年底結束，烏克蘭失去大片土地與出海口、烏軍被大量消滅與進入長期內戰等等，但11日他的言論也轉向，「沒有誰比俄羅斯更想早點結束這場戰爭了，但問題是俄軍真是推不動，甚至還有點被動。」