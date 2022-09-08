許多人都會訂外送解決一餐，難免遇到餐點照片僅供參考的情況。一名女網友分享，她在知名外送平台訂購一款160元的招牌XO黃金蛋炒飯，沒想到收到餐點才發現根本是「照騙」，讓她直呼如果要吃暗黑料理自己煮就好，文章曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文PO出兩張照片，一張是外送平台上的招牌XO黃金蛋炒飯訂餐截圖，可以發現金黃色飯粒與火腿、蛋融合而成的炒飯上，加了XO醬、肉片、蔥花，五顏六色和精緻擺盤的視覺饗宴令人看了食指大動。

網友打開外送餐點，暗黑的真面目讓她相當傻眼。（翻攝自爆料公社臉書）

不過把畫面轉到另一張蛋炒飯的實際模樣，只見焦黑的肉片、XO醬全都鋪在蛋炒飯上，暗色調的食物讓人看馬上想要丟進廚餘桶。過於照騙的蛋炒飯讓原PO直呼，「老闆是不是心情不好？這種暗黑料理我自己煮就好了啊，快點還我160元」。

對此，許多網友紛紛笑說，「妳這可能算黑金版本的」、「此黃金非彼黃金吧」、「這就像照片的人跟本人總是有那麼一點點差距」、「下面的飯看起來還是金黃的，可能炒肉的時候倒醬油不小心手抖了一下…」。