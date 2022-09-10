今43架次共機、9艘共艦擾台 21:502022/09/10 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今天表示，截止下午5點止，偵獲共機43架次(逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域19架次)、共艦9艘次，持續於台灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。 今偵獲共機17架次、共艦4艘次 包含一架BZK-007無人機 今45架次共機、7艘次共艦侵擾台海 無人機首度逾越中線 櫃買攜安永 扶植新創企業 #架次 #43 #共機 #共艦 #艘次 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登透露 拜習會11月可望登場 04:102022/09/08 產業財經 採購MQ-9B無人機 美2026、2027各交2架 04:102022/09/09 政治要聞 雲林縣議員選舉69人角逐43席 斗六區素人最多、北港區最硬仗 15:162022/09/06 政治 中共無人機又闖金門 丟包滷蛋榨菜 04:102022/09/03 社會新聞 今8共機、5共艦在台海周邊活動 3戰鬥機越中線 18:452022/09/06 政治 今共機7架次、無人機1架次、共艦5艘次擾台 國軍：嚴密監控 21:412022/09/04 政治 廈門通令民用無人機限飛 明令9月12日前未經審批不能起降 04:102022/09/05 政治要聞 新聞透視》除開槍反制 還要降溫防擦槍走火 04:102022/09/05 政治要聞 中市霧峰傳死亡車禍 無照高中生遭酒駕男撞飛不治 17:442022/09/09 社會 雲林縣議員選舉 69人角逐43席 04:102022/09/07 地方新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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