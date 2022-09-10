國防部今天表示，截止下午5點止，偵獲共機43架次(逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域19架次)、共艦9艘次，持續於台灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

今偵獲共機17架次、共艦4艘次 包含一架BZK-007無人機
今45架次共機、7艘次共艦侵擾台海 無人機首度逾越中線
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