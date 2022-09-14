國防部今天（14日）發布新聞稿指出，統計至今天下午17時，共偵獲共機24架次(逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域3架次)、共艦5艘次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
據空軍台海周遭空情動態指出，今天逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機包括，殲-16機1架次、運-8遠干機1架次、殲-11機1架次，空軍對此派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。
國防部今天（14日）發布新聞稿指出，統計至今天下午17時，共偵獲共機24架次(逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域3架次)、共艦5艘次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
據空軍台海周遭空情動態指出，今天逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機包括，殲-16機1架次、運-8遠干機1架次、殲-11機1架次，空軍對此派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。
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