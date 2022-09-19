Moderna次世代雙價疫苗到貨80.3萬劑，待完成相關封緘檢驗後，就會陸續配送給各縣市政府，彰化縣長王惠美表示，Moderna次世代雙價疫苗彰化共配發到3萬8070劑，第一批最快24日會到會，若順利當日夜診就能開打。

王惠美表示，彰化一共廢發到3萬8070劑，預計分2批到貨，第一批2萬1150劑預計24日週六會到貨，最快在夜診開打，第一階段將優先提供包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑。

王惠美說，優先提供的部分僅適用於追加劑，且追加劑與上一劑至少要間隔3個月以上，才能接種，九合一選舉倒數，民眾若想要將自己手上神聖的一票投出，就要保護好自己，不要等到要投票時確診了，就沒辦法將自己手中的選票投給支持的人。

王惠美也說，九合一選舉還是要遵守相關防疫規定，包括確診者正在居隔的民眾，就不能外出投票，而確診者的密切接觸者，正在4天自主防疫期間的民眾，則要持2天內的快篩陰性證明，才能出門投票，旅外國人返台也是，都要持2天內快篩陰性證明才能投票。