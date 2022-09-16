中央流行疫情指揮中心表示，今年採購的第一批莫德納次世代疫苗80.4萬劑，預計今日晚間10點30分左右抵達桃園國際機場，預計9月24日起配送各縣市政府。

指揮官王必勝說明，這款次世代BA.1雙價疫苗，對於BA.2、BA.5都有很好的保護力；並強調這是很新的疫苗，本周一日本才通過緊急使用授權（EUA），新加坡也在本周三通過。

指揮中心表示，預計9月24日起配送各縣市政府，優先提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑使用；本批效期至2023年3月29日。王必勝提到，周日還有一批疫苗要來，同樣是次世代疫苗，約80萬劑。

指揮中心指出，我國已於去(2021)年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗，包含本批疫苗目前共有1,044萬劑到貨。

另外，新一批Novavax疫苗原預計本月上旬抵台，但由於出廠疫苗製程改變，需重新進行審查。王必勝今天表示，已重新通過審核，正在安排進貨，預計下周抵台，確定時間再和大家報告。