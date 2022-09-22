台南市長黃偉哲（右）22日前往南區衛生所關心孩童施打COVID-19疫苗情形，當場發糖果安撫小朋友。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

台南市6個月至4歲COVID-19疫苗第1劑涵蓋率41.9％、第2劑涵蓋率7.8％；5至11歲兒童第1劑涵蓋率91.24％、第2劑59.52％；市長黃偉哲今天到南區衛生所關心孩童施打疫苗情形，他說，由於台南兒童疫苗接種踴躍，因此兒童確診率低於全國平均，市府會努力衝高疫苗覆蓋率，降低兒童確診率。

台南市今天新增2434名本土個案，統計至9月21日，台南累計確診個案人數40萬9110名，全年齡累計確診百分比為22.09％。

黃偉哲表示，由於5歲以下孩童需由家長帶往施打疫苗，因此他特別前往衛生所了解疫苗施打動線。他也當場大讚小朋友們勇敢，也呼籲符合接種的民眾，盡速接種疫苗，擁有對抗病毒的保護力，為迎接邊境開放做好準備。

台南市本周六將開打莫德納雙價次世代疫苗追加劑1、2、3劑（即第3、4、5劑），並已開放市民透過「台南打疫苗」系統預約；符合第一階段接種資格者包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫低下者，請盡速預約接種。

台南市衛生局表示，目前疫苗供給量充足，市民除可上「台南打疫苗」平台預約，也可以至南市府公布衛生所免預約門診場次接種。

此外，衛生局也提醒，隨著進入秋天，除了施打COVID-19疫苗，也務必接種流感疫苗，建立雙重保護力，台南市今年流感疫苗接種作業，將從10月1日起依接種對象分兩階段進行，接種地點包含台南市合約醫療院所及衛生所，鼓勵市民朋友踴躍接種。

衛生局表示，流感疫苗可與COVID-19疫苗同時接種，也可以間隔任何時段接種；COVID-19確診者只要解除隔離，沒有急性症狀，經醫師評估，即可接種流感疫苗。