公費流感疫苗10／1開打。（圖／指揮中心提供）

2022年公費流感疫苗將分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者等11類對象；第2階段自11月1日開始，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。指揮中心呼籲符合公費接種資格民眾開打後儘速預約接種，且亦可與新冠肺炎疫苗同時接種。

指揮中心表表示，公費流感疫苗開打期間，新冠肺炎疫苗接種作業持續進行，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，流感疫苗與新冠肺炎疫苗可同時接種，民眾可依其需求選擇同時或間隔一段時間接種。同時接種流感疫苗與新冠肺炎疫苗的接種部位，考量臨床接種實務的可行性與參考世界衛生組織(WHO)指引，建議接種於不同肢體。

指揮中心提醒，曾感染過新冠肺炎的人，如果已經結束居家隔離/居家檢疫/加強自主健康管理/自主健康管理/自主防疫且已痊癒，並無其他接種禁忌症者，經醫師評估後可接種流感疫苗。

公費流感疫苗常見QA。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今年公費流感疫苗實施對象與去年相同，第1階段開打對象，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中(職)/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員等11類；第2階段開打對象，為50至64歲無高風險慢性病成人。

指揮中心指出，目前國內流感疫情仍處低點，但近期類流感門急診總就診人次有上升趨勢，且依國外疫情顯示本年度流感疫情可能升溫，建議民眾踴躍前往接種，以於流感疫情達高峰前獲得足夠保護力。另為防範流感及新冠疫情雙重衝擊，民眾除接種疫苗，應維持良好衛生習慣。

公費流感疫苗常見QA。（圖／指揮中心提供）

指揮中心提醒，疫苗開打後，民眾可透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間；前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件(如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)，並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。