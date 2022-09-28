衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）本月初決議，開放12到17歲接種Novavax疫苗，中央流行疫情指揮中心表示今天宣布，青少年族群預計9月30日開打。ACIP召集人李秉穎指出，Novavax接種後副作用小，比腺病毒、mRNA疫苗少很多。

我國已透過COVAX機制取得100.8萬劑Novavax疫苗。指揮中心發言人莊人祥說明，目前在各縣市還有少量可供接種，另上周到貨的50.4萬劑，預計9月30日配送至各縣市，12到17歲青少年族群可於當天開始接種Novavax。

根據ACIP建議，Novavax疫苗可用於12歲到17歲青少年、18歲以上成人接種。李秉穎說明，Novavax是基因重組蛋白疫苗，極常見不良反應包括頭痛、噁心嘔吐、肌肉痛、關節痛、注射部位疼痛、疲倦、全身無力等，發生率為10％以上；常見不良反應如注射部位發紅腫脹、發熱、發冷、肢體疼痛，發生率為1％到10％。

李秉穎表示，Novavax是各種新冠疫苗中，副作用比較小的疫苗。臨床試驗顯示，接種第二劑後，疼痛、倦怠、肌肉痛、頭痛症狀比安慰劑組多20％到50％左右，至於大家害怕的發燒症狀，發生率大約6％左右，比起腺病毒和mRNA疫苗動不動就10％到20％，比例少很多。

指揮中心統計，目前國內Novavax疫苗累計接種40萬9681劑，其中以第二次追加劑接種最多，占了3萬7481人次，其餘分別為第一劑1萬6081人次、第二劑2萬617人次、基礎加強劑1236人次、追加劑6萬4266人次。