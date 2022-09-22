高端疫苗(6547)今(22)日下午舉行法說會，明(2023年)年將是成果收割期，旗下三項產品包括新冠肺炎疫苗、腸病毒71型疫苗及四價流感疫苗三個產品，將在明年上市銷售，可望為營運增添新的成長動能。

對於市場關注的WHO團結試驗(STV)，高端說，這是由WHO全權主導，目前尚未解盲公布結果，雖無法掌握期程，不過，據了解高端新冠肺炎疫苗為本試驗進度最快的指標產品，已進入資料分析階段。

疫苗申請國際認證除了疫苗療效數據外，免疫橋接亦已是國際法規單位主流審查標準之一，高端新冠肺炎疫苗依據巴拉圭及台灣免疫橋接數據，已向澳洲藥品管理局(TGA)提交送件，並將循WHO緊急使用清單(EUL)認證路線，規劃明年切入國際市場供應。此外，為因應新冠後疫情時代來臨，無論是疫情可能再次升溫大爆發，或是新冠流感化而需每年施打，高端疫苗都具備新冠疫苗的彈性生產能力。

高端疫苗進一步指出，針對高關注變異株影響，公司持續開發次世代疫苗，目前已篩選出具有廣效潛力的Beta株次世代疫苗，並同步展開Omicron株次世代疫苗及多價疫苗的開發。目前高端Beta次世代疫苗第一期臨床數據顯示出對Omicron變異株之廣效保護力，公司對次世代疫苗開發具有高度信心，未來亦將循主流免疫橋接之審查途徑申請新藥藥證。

高端疫苗的病毒71型疫苗的台灣藥證審查已邁向最後階段，高端疫苗預計配合台灣藥證時程，將在越南等東協國家提出查驗登記。高端腸病毒疫苗的保護力高達100%，且對區域內的流行病毒亞株具有交叉保護力，是現有腸病毒疫苗中best-in-class的產品。竹北廠已完成上市前PIC/S GMP查廠，先前投入的量產布局已陸續到位，有望在取得藥證後立即展開台灣出貨及接下來在東南亞銷售。此外，與韓國疫苗大廠GC Pharma合作之四價流感疫苗，目前亦在台灣藥證審查階段，將盡速切入台灣流感疫苗市場，提供國人多元選擇。