奇美醫學中心皮膚科暨醫學美容中心主治醫師莊琇真說明女大生經治療後，皮膚狀況已經獲得改善。（曹婷婷攝）

台南一名22歲女大生「寶兒」今年4月底打完第3劑COVID-19疫苗幾天後，全身皮膚冒紅疹，每天癢到睡不著，嚴重影響生活，6月初到奇美醫學中心皮膚科暨醫學美容中心主治醫師莊琇真門診求治，經抽血與皮膚切片檢查，發現寶兒全身面積高達70％以上嚴重皮疹，血液報告非典型淋巴球、嗜伊紅性白血球及肝指數上升，診斷寶兒為打疫苗後引發嚴重藥物疹。

莊琇真指出，寶兒打完疫苗4、5天就開始長疹子，疹子布滿全身，初期先到診所就醫，接受高劑量類固醇治療1個多月都沒有改善，而且，臉上也長滿痘痘，身形還因吃高劑量類固醇而變得臃腫，讓她非常沒自信，陷入低潮，不只讓每天癢到睡不著覺，還打亂求職計畫，後來到醫院就診，使用免疫抑制劑-環孢靈合併低劑量類固醇治療1個多月，症狀明顯改善。

除了困擾寶兒幾個月的皮膚症狀終於復原，臉上痘痘改善，寶兒這才重拾笑顏，今年應屆畢業的她，因皮膚狀況失去信心，甚至不敢求職，直到最後一次回診，才開心跟醫師分享已順利找到工作。

莊琇真表示，寶兒3劑都打同一款疫苗，前2劑未出現皮膚問題，但第3劑一打完就長疹，由於她以往沒有皮膚問題，當下懷疑可能是施打疫苗引起，抽血檢驗與皮膚切片檢查，果然印證。莊琇真指出，門診常見疫苗不良反應以皮膚癢、落髮、蕁痲疹居多，但沒遇過這麼嚴重的藥物疹。

依據2022年6月歐洲皮膚病與性病學會雜誌一篇針對全球、近3年近100萬人打COVID-19疫苗統合性分析研究指出，COVID-19疫苗引發皮膚不良反應盛行率為3.8％，其中，以施打mRNA疫苗（如：莫德納、BNT）盛行率最高，為6.9％；其次為病毒載體疫苗如AZ，威3.5％：施打第1劑與第2劑盛行率為4％左右。

疫苗引發常見皮膚症狀依發生比例由高至低依次為注射處局部紅腫72.16％、非特異性皮疹13.81％、蕁麻疹／血管性水腫6.53％、皮膚癢2.26％、注射處延遲性大型紅腫1.9％、全身麻疹樣皮疹0.5％、帶狀疱疹0.41％、口腔水泡／潰瘍0.36％、玫瑰糠疹樣皮疹0.24％、水泡性疾病0.19％、出血點／瘀青0.14％、凍瘡樣病灶0.13％、血管炎0.1％等。

此外，根據不同皮膚症狀，施打疫苗至引發皮膚不良反應產生時間，平均約為2.5至12.5天，皮疹持續時間平均約為5.13至117天。依據另一篇2021年7月美國皮膚科學會雜誌針對施打mRNA疫苗發生皮膚不良反應研究，若第2劑也施打相同品牌疫苗，再出現相同皮膚症狀發生率為43％，但症狀發生時間與持續時間會比施打第1劑來得短。

莊琇真說，對於COVID-19疫苗引起嚴重藥物疹的病人，若系統性類固醇治療效果不佳、產生明顯副作用或是有禁忌症者，免疫抑制劑-環孢靈可作為良好的替代性治療藥物。她也說，施打COVID-19疫苗後造成皮膚不良反應，大部分是輕微或藥物治療能控制的，因此不需限制同種疫苗再次施打，除非出現過敏性休克、注射疫苗4小時內出現蕁麻疹、血管性水腫或嚴重皮膚不良反應等症狀才需避免。

莊琇真也強調，打疫苗仍是利大於弊，疫苗引發嚴重皮膚不良反應罕見，但民眾無需過度恐慌，如出現廣泛皮下出血點或瘀青、廣泛性皮疹合併發燒、呼吸困難或合併表皮及黏膜破損，盡速就醫即可。