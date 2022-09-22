高端（6547）副總經理李思賢22日在法說會中表示，旗下新冠肺炎疫苗、腸病毒71型疫苗及四價流感疫苗等三個旗艦產品藥證已進入倒數計時，2023年將是成果收割期，也將全面進軍國際市場。

市場聚焦的WHO團結試驗（STV）概況，李思賢表示，這是由WHO全權主導，目前尚未解盲公布結果，雖然目前無法掌握期程，但已進入資料分析階段，該試驗橫跨亞、非、南美三洲超過1.8萬個樣本，觀察的重點為保護力和預防重症的效益。

李思賢說，高端力拚在國際市場取得入場券，目前新冠疫苗開發採雙軌並進策略，除了等待WHO療效數據外，也依據巴拉圭及台灣免疫橋接數據，向澳洲藥品管理局（TGA）提交送件，並將循WHO緊急使用清單（EUL）認證路線，規劃明年切入國際市場供應。

李思賢指出，大流行結束條件是全球沒新的高強度變異株，就算結束也不代表疾病和預防的結束，未來轉為後疫情時代，各國會繼續監測病毒、施打疫苗，以及增加高風險族群疫苗覆蓋率。而無論是疫情可能再次升溫大爆發，或是新冠流感化而需每年施打，高端疫苗都具備新冠疫苗的彈性生產能力。

次世代疫苗部分，Beta株的一期試驗數據正面，具有廣泛的免疫範圍，此亦為Sanofi/GSK採用的疫苗抗原。高端也針對Omicron變異株BA.1、BA.2、BA.4/BA.5，與原型株進行不同免疫組合評估，目標開發次世代廣效型疫苗，預計使用免疫橋接比對，與各大藥廠方向一致，未來亦將循主流免疫橋接之審查途徑申請新藥藥證。

另外，腸病毒71型疫苗，台灣藥證審查已邁向最後階段，目標年底獲許可，先走自費市場，年銷售以50萬劑為目標。該疫苗也會配合台灣藥證時程，在越南、泰國、大馬等東協國家提出查驗登記，最快明年下半年有機會取得藥證。

至於與韓國疫苗大廠GC Pharma合作的四價流感疫苗，也進入台灣藥證審查階段，力拚年底獲核准，明年有機會加入流感疫苗提供行列。

李思賢表示，隨著新冠、腸病毒、四價流感疫苗三大旗艦產品，將在明年上市，2023年將是高端開花結果的開始。