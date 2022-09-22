110年度綜合所得稅結算申報情形，因疫情延長一個月，為鼓勵民眾在家自行報稅，賡續推動手機報稅2.0及行動電話認證等便民服務措施，網路申報件數181.58萬件，年增15.05萬件或9.04%。

財政部北區國稅局表示，110年度綜合所得稅結算申報期間，受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響延長一個月，為鼓勵民眾在家自行報稅，賡續推動手機報稅2.0及行動電話認證等便民服務措施，該局網路申報件數181.58萬件，較去年166.53萬件增加15.05萬件，增加9.04%，其中手機報稅50.23萬件占網路申報件數181.58萬的28%，較去年33.54萬件增加16.69萬件，增加49.75%；行動電話認證78.17萬件，較去年53.67萬件增加24.5萬件，增加45.65%，民眾採用度高，在疫情嚴峻情況下，提供民眾方便又安心的多元報稅管道。

該局說明，其110年度綜合所得稅結算申報件數，民眾於111年5月完成159.53萬件，於6月完成92.57萬件，占總申報件數252.1萬件(159.53萬件+92.57萬件)之比例分別為63.28%及36.72%，有效達成人潮分流效果。

該局進一步表示，110年度所得稅結算申報，在長達2個月的報稅季，全力配合防疫並提供稅務協助措施，減輕民眾報稅壓力，未來將配合財政部賡續精進報稅系統、稅額試算服務及多元查調所得資料方式等，為民眾提供更優質的綜合所得稅電子結算申報繳稅服務。