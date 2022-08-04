財政部於周四行政院第3814次院會會議，就110年度所得稅結算申報情形提出報告。

110年度所得稅結算申報因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，全面延長為2個月，於今(111)年6月30日辦理完成。營利事業所得稅(下稱營所稅)總申報件數102.6萬件，較上年度99萬件，成長4%；總自繳稅額新台幣7088.98億元，較上年度4606.43億元，增加2482.55億元，成長54%。綜合所得稅(下稱綜所稅)總申報件數644.70萬件，自繳稅額扣除退稅額後之稅收淨額1749.30億元，較上年度1389.01億元，增加360.29億元，成長26%。

財政部表示，上開營所稅稅收增加，主要係上市(櫃)公司110年度整體獲利較上一年度成長所致；綜所稅稅收增加，主要係薪資及營利所得增加所致。

另為提供納稅義務人優質便捷的報稅服務，該部今年強化綜所稅手機報稅服務，開放編修配偶、受扶養親屬、所得及扣除額資料，並新增行動支付及電子支付帳戶繳稅服務，大幅提升手機報稅便利性，手機報稅件數達125.45萬件，較去年同期增加41.52萬件，占整體網路申報件數456.92萬件之比率為27%。

財政部進一步表示，110年度所得稅結算申報期間，全力配合防疫並提供延期、分期繳稅等稅務協助措施，減輕民眾經濟壓力，未來將持續精進報稅服務措施，提升網路申報使用率，並提供民眾更優質、便利的納稅服務。