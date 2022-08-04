澳洲統計局4日公布6月貿易盈餘，從5月往下修正後的澳幣150.2億元，上升至澳幣176.7億元（約122.8億美元）再創新高，並且大幅超過市場預估的澳幣140億元。主要是其鐵礦砂等出口成長所帶動。

澳元兌美元匯率盤中升值0.1％報0.6958美元。澳洲股市S&P／ASX 200指數盤中上漲0.2％，在7,000點大關附近徘徊。

6月進出口跟5月相較均創新高。其中，出口月增5.1％至澳幣616.3億元，進口月增0.7％至澳幣438.6億元。

6月出口成長，主要是海外需求穩固讓大宗商品價格飆漲所帶動。

像各類金屬礦砂與礦物等出口月增5.5％，不包含非貨幣性黃金的金屬出口月增27％。非貨幣性黃金出口更月增63.8％至澳幣36.3億元。農產品出口月增11.8％至澳幣63億元。

至於6月進口成長，顯示澳洲經濟完全擺脫新冠疫情影響，帶動國內需求回升所致。