美國商務部27日發布6月耐久財訂單，結果意外增加1.9％，大幅超出市場預期。這也凸顯雖然近來多種跡象指向美國經濟可能大幅降溫，不過迄今企業與消費者需求仍然強勁不減。

根據商務部公布的數據指出，6月耐久財訂單較前一個月增長1.9％、經季節調整後為2,726億美元。原本市場預期6月訂單將減少0.4％。此外5月耐久財訂單經修正後，也從前值的月增0.7％上修為增加0.8％。

耐久財訂單意指至少被使用超過3年以上的商品訂單。由於製造商在擬定生產計畫前必須先有訂單、之後再帶動生產，因此耐久財訂單也被視為製造業景氣的領先指標。

6月耐久財訂單的增加遍及汽車與軍機等多項領域。如果扣除國防設備，其訂單則是增加0.4％。

數據還顯示，被做為商業投資先行指標的非國防訂單（不含飛機），在6月增長0.5％到739億美元。總計今年上半年該核心資本財訂單已比去年同期激增10.1％。

然而截至6月底為止，包括工廠設備、電腦與家電等耐久財整體訂單，在過去9個月已有8個月出現增長，這反映了面臨美國聯準會（Fed）不斷調高利率，並可能波及美國經濟成長動能減緩，但企業與消費者的需求依然不受太大影響。

Fed將在27日公布最新利率決策，為避免已創下近41年新高的通膨再度攀高，外界預料它將再度升息、而且升幅達3碼，不過這也引發Fed的一連串激進升息，恐讓美國衰退風險升高。

不過根據華爾街日報針對經濟學家的調訪指出，受訪學者對美上季經濟依然保持樂觀，預估在歷經第一季GDP季增年減1.6％後，第二季將可擴張0.3％。該數據將在28日發布。