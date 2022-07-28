美國聯準會（Fed）力抗40年來最嚴重通膨，接連2個月升息3碼，但有別於前幾次例會的作法，主席鮑爾27日未給9月決策的前瞻指引，該月基準利率會升多少引發分析師揣測，市場預估升2碼的機率較高。

這是自Fed今年3月啟動升息循環以來，鮑爾第一次迴避提出關於升息幅度的確切數字，僅強調取決於經濟數據表現。9月例會前有整整2個月的經濟指標可供觀察，包括2份非農就業報告，還有更重要的通膨數據。

也有人寄望8月底召開的全球央行年會，照過去慣例，鮑爾多半會利用這個場合，闡述他最新的貨幣政策展望。

券商Jefferies首席金融經濟學家馬考斯卡（Aneta Markowska）預測，照鮑爾設定的「基本情境」，9月可能升息2碼（0.5個百分點）。

鑑於聯邦基金利率在27日調升3碼後，來到2.25％-2.5％區間，她認為Fed的升息動作會有所收斂，以免超越Fed在6月預設的升息步調。

Piper Sandler分析師佩里（Roberto Perl）則持截然不同的看法，他認為鮑爾替9月再升3碼敞開大門，Fed的論調依然偏鷹，鮑爾並未示意即將停下升息腳步。

從市場人士反應來看，他們預期Fed的鷹式升息立場會軟化。芝商所（CME）28日利率期貨報價顯示，聯準會9月升息2碼的機率，從27日的50％上升到65％，而升3碼的機率由41％降為35％。