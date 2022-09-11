新竹市11日新增824例確診個案，今年以來累積11萬4354例，居家照護者為6601人，居家隔離為1577人。

市府表示，今為中秋連假最後1天，各級學校學生明起將收假返校上課，12日起竹市將配合教育部於防疫記者會提出之校園防疫新制，將以確診者為核心，不再進行全班停課，同班師生若快篩陰性無症狀則可繼續上課，學生如有身體不適可請防疫假。

市府衛生局指出，從12日起高中以下（含幼兒園）校園防疫新制，確診或快篩陽性個案，於7天居家照護期滿後無症狀即可復課，而確診者及快篩陽性個案的同班同學及教師，將由學校提供1劑快篩試劑，若快篩陰性無症狀者可上課，如有症狀應儘速就醫，不再進行全班停課。

有關各級學校教職員工生發生確診、快篩陽性或居家隔離該請何種假別，依教育部宣布，若為教職員工，可請公假或防疫隔離假；若學生有上述情形，則可請防疫隔離假。教職員工生於自主防疫期間可請自主防疫假，學生如有身體不適或快篩陰性仍有疑慮可請防疫假。

衛生局也呼籲，民眾返回岡位上班上課後，仍須持續關注並配合現行防疫規定，保持勤洗手、多消毒、戴口罩好習慣，注意與不特定人士保持社交距離，並完整接種各劑次疫苗。