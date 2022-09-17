1個多月沒有公開露面的前新竹市長林智堅17日參加沈慧虹的百工百業後援會成立大會，力挺昔日副手。（陳育賢攝）

1個多月沒有公開露面的前新竹市長林智堅17日參加沈慧虹的百工百業後援會成立大會，受到鄉親力挺。（陳育賢攝）

1個多月沒有公開露面的前新竹市長林智堅17日參加沈慧虹的百工百業後援會成立大會，力挺昔日副手，會場上受到支持者力挺大喊加油。他表示，這段期間回到新竹，除了陪伴家人之外，花了許多的時間拜訪在地老朋友，很多鄉親都非常肯定過去8年新竹市政府的政績，這絕不會因為單一事件被抹煞。

林智堅說，很高興在沈慧虹的邀請之下一起來參加這個百工百業，一起挺沈慧虹、一起挺新竹隊的活動。大家都知道沈慧虹是這次選舉當中最有經驗、最專業、最接地氣的參選人，天道酬勤，沈慧虹這段期間，一步一腳印，辦了50場座談會，不僅如此，還提出20幾項政見發表會，用正面、端牛肉的方式來得到市民的支持。

他對於沈慧虹最後的選舉結果非常的有信心，相信沈慧虹一定能夠延續過去、不論是柯總召、沈慧虹以及林智堅及新竹市府團隊打造的新竹經驗、幸福政績，相信她一定能贏得最後的勝利。

林智堅也不諱言表示，這1個多月來私下拜訪在地鄉親時，他們也提出焦慮，很擔心舊勢力班師回朝、讓新竹倒退嚕，他也要藉由今天這樣1個大型的造勢活動，要來呼籲所有過去支持林智堅、支持民進黨、支持蔡英文的所有市民朋友，一定要團結一致，集中選票，支持有經驗、會做事的沈慧虹。

對於桃園的參選人鄭運鵬的選情，林智堅表示，他和鄭運鵬、市長鄭文燦，在過去也好、現在也是，關係都非常緊密，這個禮拜鄭文燦還專程來到新竹給沈慧虹加油打氣，大家也在桃園和新竹的選戰上做了意見交換。

他上周也曾致電給鄭運鵬，其實3個人時時刻刻都在關心對方，大家也會持續為桃園和新竹，8年來5星級的施政成果，一起努力來守護。

林智堅同時也對國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究計畫事件提出看法，他表示，他要提醒張善政，過去張善政在桃園和他選舉的時候，張善政特別說誠信比學問更重要，今天他也要提醒張善政，這個誠信比選市長還要重要。

林智堅說，這個計畫是攸關5736萬元、是納稅人的錢，張善政現在選擇逃避、迴避的方式，沒有來面對，張善政應該要用同一套標準，應該要盡速把這整件事的來龍去脈說清楚、說明白，這才是1個對市民負責的態度。