年底桃園市長呈「四腳督」態勢，引發政壇關注。國民黨黨主席朱立倫子弟兵、桃園市議員參選人凌濤指出，根據藍營內部民調，國民黨參選人張善政半個月前就領先民進黨參選人鄭運鵬5個百分點，現在領先差距擴大，比上一次又多了3到4個百分點，等於領先近10個百分點。此消息引熱議，不少網友對綠營在桃園選戰不斷自爆，卻才輸近10個百分點感到相當意外。

凌濤16日在《POP搶先爆》節目中表示，民進黨公布的民調顯示，鄭運鵬贏張善政1或2個百分點，但卻也有媒體爆料國民黨的內部民調，是張領先鄭5個百分點。

針對這份國民黨內部民調，凌濤強調，張善政贏5個百分點，這是半個月前的。凌更透露，現在這份藍營內部民調，張比上一次又多了3到4個百分點，即領先的差距擴大，但即使領先的差距擴大 ，大家仍是戰戰兢兢。

此消息掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「民進黨桃園自爆成那樣，居然還才輸那麼一點，死忠的真驚人」、「不管5%還是8、9%，都超乎我想像！張善政真的要加油」、「理論上張善政應該要輾壓才對」、「現在民調我都不相信，票投出來才是真的」、「民調都是自欺欺人」、「桃園人真可憐，走了個抄襲的來了個挺抄襲的」。