抄襲風波燒不停！國民黨高市議員參選人白喬茵踢爆農委會主委陳吉仲2012年《我國環境友善農業經營直接給付之研究》也涉及抄襲，且發現陳吉仲不但整段抄、逐字抄，甚至連標點符號也抄。白喬茵狠酸陳吉仲發言前切勿失憶，否則她們撿迴力鏢會撿得很累。

白喬茵指出，陳吉仲近期不斷使用國家資源猛攻張善政，因此，她心血來潮把陳吉仲的研究報告拿出來比對，赫然發現陳吉仲的研究報告同樣涉及抄襲，她建議陳吉仲發言前不要失憶，不然她們一直撿迴力鏢會撿得很累。

白喬茵表示，陳吉仲在2012年《我國環境友善農業經營直接給付之研究》共拿走農委會125萬元研究經費，但被發現大量抄襲林國慶2007年的《全民造林政策之執行成果與政策分析》與2008年的《提昇農民平地造林所得之探討計畫》，她比對後發現，陳吉仲不但整段抄、逐字抄，甚至連標點符號也抄。

白喬茵指出，林國慶在2008年的研究報告中誠實註明表格的資料來源是陳吉仲與林國慶2人更早之前的研究結果，但陳吉仲2012年的研究報告也重複使用相同表格，但他沒有註明出處就算了，還好意思寫成「本研究整理」，讓讀者誤認為表格是陳吉仲當年度的研究成果。陳吉仲把自己舊的研究成果當作新計畫研究成果的行為，不僅違反學術倫理，甚至可以視為詐騙研究經費。

白喬茵怒嗆，她22日半夜只比對幾頁陳吉仲的研究報告，就發現那麼多相同的地方，陳吉仲不是很愛叫人家把研究報告丟上iThenticate軟體當成學術論文來檢視，那也麻煩對自己2012年的研究報告查重，並將結果對外公布，以身作則才有資格嘴別人。她呼籲陳吉仲立即出面說明自己的研究報告有沒有違反學術倫理？有沒有詐騙研究經費？敢不敢查自己有多少複製與貼上？