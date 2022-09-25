研究報告涉抄襲 陳吉仲：歡迎同樣標準檢驗所有人

農委會主委陳吉仲遭國民黨高市議員參選人白喬茵踢爆研究報告涉嫌抄襲，陳吉仲今陪同行政院長蘇貞昌參訪嘉義縣余順豐花生觀光工廠時，被問到抄襲一事，陳吉仲重申他可以接受被用最嚴格的標準來檢驗，也期待這種檢驗標準可以適在所有的相關報告和檯面上的人物，反指質疑他有重複比例或涉抄襲是莫須有、打烏賊戰。

陳吉仲說，他所有農委會的研究報告和發表在國內外的學術期刊，都可以接受被用最嚴格的標準來檢驗，也期待這種檢驗標準可以適在所有的相關報告，之前被質疑有重複比例或涉抄襲是莫須有、打烏賊戰，強調自己已經公開說明，在一定條件設定底下，重複比例只有3％，且這3％如果扣掉自己製作的圖表以及相關引用，幾乎微乎其微，沒有任何的疑慮，希望外界用這樣嚴格標準檢視他同時，也希望用同樣的標準檢視所有的報告和檯面上的人物。

白喬茵今公開自己系統比對後的結果，指陳吉仲報告有高達22％相似，陳吉仲強調，他對自己學術有要求，農業議題應回歸到專業，最誇張是22％的重複比例，農業兩個字是共用的「也叫重複」，農民水產省是日本政府組織，也叫重複？很明顯就是在打烏賊戰， 重申歡迎大家用同樣一致的標準檢驗我，也檢驗所有的人和報告。

立委蔡易餘也跳出來聲援陳吉仲，說陳吉仲這分論文程式跑出來不到3％，而且看出來有重複的是學術術語，如果這樣要說抄襲，未免也扯太大、扯太遠！認為選舉打到剩60天 還是要回到地方政策本身，國民黨烏賊戰一直打，卻不去好好解釋，製造成好像天下烏鴉一般黑，事實上只有他們在黑，應回歸到事實，該怎麼檢驗就怎麼檢驗。