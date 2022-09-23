國民黨爆料，民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵碩士論文涉抄襲。(國民黨提供)

民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵碩士論文涉抄襲。(國民黨提供)

又有政治人物爆出論文涉抄襲！中國國民黨文傳會副主委王鴻薇、張斯綱今(23)日召開記者會，揭露民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵在就讀淡江大學國際企業學系碩士在職專班發表的學位論文「開放陸客來台後宜蘭觀光產業因應策略之研究」涉及抄襲。經論文比對系統指出，江聰淵論文抄襲比例高達40%。

王鴻薇表示，江聰淵2012年6月淡江大學國際企業學系碩士在職專班「開放陸客來台後宜蘭縣觀光產業因應策略之研究」論文，涉抄襲的8本論文都在江碩論發表前完成，就是江抄人家的，江應自證清白，要求淡江大學重新檢視論文。

值得注意的是，江聰淵與前新竹市長林智堅一樣也是雙碩士，2006年也曾於佛光大學公共事務學系以「地方立法權之研究：以宜蘭縣非都市土地建蔽率、容積率獎勵自治條例為例」碩士論文取得碩士學位。

王鴻薇表示，江聰淵淡江碩士論文經論文比對系統比對，不含縣政府報告照抄與排除標註引述，抄襲比率就達40％，涉抄襲對象至少包含僑委會主委童振源等8本碩士論文，有大篇幅抄襲問題，把論文當剪貼簿，表格也一模一樣照抄。

國民黨發言人張斯綱指出，江聰淵淡江碩士論文涉抄襲8本學術論文，且只有4本有引述出處；論文總共只有5章74頁，其中有32頁雷同，其中第二章13頁就有11頁雷同，第三章12頁就有9處雷同，第四章39頁也有12頁雷同。

張斯綱揶揄，江聰淵的碩士論文像小學生剪貼簿，東剪西剪，完全不符合學術規範，認為有被抄襲卻未被引述出處或列入參考資料中，當事人應向江聰淵提出侵權告訴，要求道歉；江也應請淡江大學重新檢視自清，證明自己的論文是OK的。

王鴻薇說，江聰淵論文抄襲資料其實早在一個月前就拿到，看到最近一連串民進黨透過特定媒體對對國民黨桃園市長參選人張善政與民眾黨新竹市長參選人高虹安等特定參選人亂打一通，「民進黨想看到血流成河，那就給你血流成河」。

王鴻薇認為，張善政幫質疑抄襲的是政府報告，要求與學術論文不同，民進黨選舉追打實在太超過，現在應就用同樣標準檢視江聰淵，江也應對自己碩士論文「拼裝車」涉及抄襲自證清白，很多被抄襲受害者可能都還不知道自己論文被抄襲。