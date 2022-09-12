數位部日前掛牌成立，數位部長唐鳳今（12日）接受廣播節目專訪表示，目標就是全民數位韌性，可以過得更好，從俄烏戰爭中得知「非同步衛星」的重要性，11月會接受商用申請，即使商用沒有普及，也要搶先在國內700的點、國外3個點，先來測試非同步衛星，若有重大災難發生，可以立刻切換確保數位使用。

唐鳳表示，數位部業務本分散在不同部會移播過來，他比較關注有沒有綜合效果，能不能把它重新編組。從俄羅斯入侵烏克蘭中得知「非同步衛星」的重要性，戰爭時烏克蘭內所有電信商都互相漫遊，旁邊只要有基地台就可使用；數位部目標就是全民數位韌性，當遇到天災、疫情時，透過社會、產業跟突發應變的發展，確保每個人都可以運用這些數位工具，可以過得更好。

唐鳳也提及，新聞業跨境平台廣告分潤的問題，他關心的就是數位跟人的課題，所造成社會的影響，自己也非常願意與國外企業談判對話，2018年選舉時有許多境外資金在Google、臉書等大型平台刊登廣告，但資金來自於境外，這不符合台灣的政治獻金法，去談判之後業者就有所更改。

另外，關於大型平台僅繳交營業稅卻未繳交營利事業所得稅，唐鳳說，這是國對國間的談判，其他的國家也有同意，大型平台必須為新聞業的內容去付費，雙重課稅等問題就由政委鄧振中去負責溝通談判。

唐鳳也說，歐盟等比較關注大型平台間的轉換服務問題，他舉例大家使用的手機可以攜碼到任何一家電信業者，手機號碼不換但可更換不同電信商，這就是共通性，即使有新的社群平台，但使用者也不可能把所有社群都移到新的平台，這些大的平台不能把訊息鎖住，必須要互通，若使用者切換到其他平台，還是可以聯絡道本來聯絡的其他社群、朋友，才有真正意義的競爭。

他說，新的平台出現，有些人想使用，但沒辦法把所有朋友、社群都帶過去，因此新的平台做得好但不容易出頭，世界趨勢就是在關注轉換服務間的問題，此外，新聞業因為大型平台廣告損失，這是可以進行量化然後要求補償。