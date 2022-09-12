櫃買中心12日表示，將於9月14日上午9時在櫃買中心11樓多媒體資訊功能區，舉辦遠東新世紀與奇美實業可持續發展連結債券上櫃掛牌典禮，慶賀首批SLB成功發行，象徵我國永續發展債券市場邁向全新里程碑。

典禮邀請主管機關、遠東新世紀與奇美實業2家發行人，及其承銷商中國信託銀行、元大證券，與評估機構安永聯合會計師事務所貴賓蒞臨，共襄盛舉。

遠東新世紀及奇美實業將於9月14日率先發行國內首批可持續發展連結債券（SLB），遠東新世紀發行5年期公司債25億元，每年票面利率1.75％，票息支付條件連結兩項可持續發展績效目標（SPT），包括2025年溫室氣體排放較2020年減量20％，以及2025年綠色產品營收較2015年成長80％。

奇美實業則發行5年期公司債10億元，每年票面利率1.65％，票息支付條件也是連結兩項SPT，包括2025年溫室氣體排放較2021年減量16.8％，以及2025年生產用水來自水資源循環體系之比例佔80％。兩檔SLB皆由安永聯合會計師事務所出具評估報告，均已符合國際資本市場協會（ICMA）可持續發展連結債券原則（SLBP）。

櫃買中心表示，兩檔SLB首批發行獲得投資人熱烈迴響，極具市場指標性意義，藉由2家國內企業率先發行，並向市場展現其承諾達成永續目標的企圖心，可望成為市場的標竿案例。

該兩檔SLB之詳細資訊將於9月14日發行日同步上線，投資人可至櫃買中心永續發展債券專網（https://www.tpex.org.tw/web/bond/sustainability/index.php?l=zh-tw）參閱，並期待未來有更多企業參與SLB的發行與投資，引導市場資金協助產業永續轉型，讓永續發展成為台灣新價值。