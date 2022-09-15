櫃買中心表示，愛爾達科技公司（8487）在今（15）日送件初次申請股票櫃檯買賣。
根據櫃買中心資料顯示，愛爾達科技成立於2000年3月間，董事長兼總經理為陳怡君，主要經營業務是數位內容、系統開發整合、廣告託播代理等，送件時資本額為2億2,035萬元，產業別是文化創意業。
愛爾達科技2021年業績，營收9億3,237萬元，稅前盈餘5,217萬元，稅後純益4,209萬元，每股純益（EPS）2.08元。
櫃買中心表示，愛爾達科技公司（8487）在今（15）日送件初次申請股票櫃檯買賣。
根據櫃買中心資料顯示，愛爾達科技成立於2000年3月間，董事長兼總經理為陳怡君，主要經營業務是數位內容、系統開發整合、廣告託播代理等，送件時資本額為2億2,035萬元，產業別是文化創意業。
愛爾達科技2021年業績，營收9億3,237萬元，稅前盈餘5,217萬元，稅後純益4,209萬元，每股純益（EPS）2.08元。
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