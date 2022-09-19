櫃買中心表示，漢田生技公司（1294）在今（19）日送件申請初次登錄興櫃一般板。

根據櫃買中心資料顯示，漢田公司成立於2007年10月間，董事長為李雨霖，主要經營業務是機能性飲品、粉體原料及膠囊，送件時資本額為1億6,601萬元，產業別是食品業。

漢田生技公司2021年業績，營收2億4,029萬元，稅前盈餘3,841萬元，稅後純益3,108萬元，每股純益2.89元。

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