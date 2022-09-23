宸曜(6922)申請登錄興櫃戰略新板。

宸曜成立於99年7月，主要產品為工業電腦及週邊設備，董事長兼總經理為高明和，目前股本為2.26億元，110年合併營收為9.76億元，稅前盈餘為1.25億元，每股盈餘為6.27元。

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