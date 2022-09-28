櫃買中心表示，中信造船公司（2644）在今（28）日送件申請初次登錄興櫃一般板股票。

根據櫃買中心資料顯示，中信造船成立於1973年12月間，董事長為韓碧祥，主要經營業務是各式船舶艦艇建造與維修、機械製造及其他等，送件時資本額為6億5,652萬元，產業別是航運業。

中信造船2021年業績，營收42億2,832萬元，稅前盈餘8,490萬元，稅後純益7,589萬元，每股純益1.16元。

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