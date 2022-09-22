益鈞環保(6912)送件登錄興櫃戰略新板。

益鈞環保成立於108年6月，主要業務為尿布回收處理及再生原料，董事長兼總經理為秦嘉鴻，目前股本為1億元，110年稅後淨損為2623萬元，每股淨損為0.7元。

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