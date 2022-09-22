《櫃買市場》益鈞環保 送件登錄興櫃戰略新板 13:112022/09/22 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 益鈞環保(6912)送件登錄興櫃戰略新板。 益鈞環保成立於108年6月，主要業務為尿布回收處理及再生原料，董事長兼總經理為秦嘉鴻，目前股本為1億元，110年稅後淨損為2623萬元，每股淨損為0.7元。 《電腦設備》宏碁落實ESG人道關懷 地震賑災率先捐款 漢田生技今日申請登錄興櫃一般板 雜誌精選》身障設計好禮 創意選品揪感心 #益鈞 #環保 #送件 #登錄興櫃 #戰略新板 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大柱風尚強 降溫通風免電費 04:102022/09/22 產業．科技 股價、本益比、基期低 13檔三低黑馬股 伺機補漲 04:102022/09/22 證券．權證 興櫃戰略新板 扶植新創企業 04:102022/09/22 產業特刊 打造雙語環境 黃天牧、龔明鑫視察遠東商銀承德分行 10:592022/09/21 財經 遠銀雙語示範分行 部會首長視察成果 15:462022/09/21 財經 添鴻 引領先進封裝濕製程化學品市場 04:102022/09/20 產業特刊 星宇送件申請登錄興櫃 第四梯飛航員培訓開跑 16:022022/09/19 財經 2022宜蘭國際綠色影展9／24開幕 吉卜力經典「龍貓」登場 14:542022/09/19 生活 專家傳真－企業ESG轉型策略的再思 04:102022/09/20 專題周報 長榮航太今日向證交所送件 申請股票上市 20:032022/09/21 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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