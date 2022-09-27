嘉義市鼓勵文化路環保夜市餐飲業者裝設油煙防制設備，減少油煙汙染，將舉辦抽美食消費券，預計發放1000張面額為200元的美食券，9月30日至10月9日止網路登記，參加抽籤，抽到的美食消費券使用期間1個月。

嘉義市環保局表示，文化路夜市自2020年起推行環保夜市，輔導業者少用一次性的餐具來減塑、廢水排放、加裝淨化油煙設備、設置資收點，而經調查文化路夜市商圈共有120家餐飲業，其中有77家在煮食過程中會產生油煙。

市環保局對這些餐飲業者推廣及輔導安裝油煙處理設備，響應的業者逐年增加，已由3年前的22.5％提升到今年53％，顯見業者也愈來愈有環保觀念及作法。

市環保局為鼓勵民眾透過消費行動，支持響應減塑防汙的餐飲業者，形成店家與消費者共好的環保效益，在文化路夜市商圈辦理「環保夜市抽美食消費券活動」，美食消費券面額200元，共有1000張。

市環保局表示，嘉義市籍的市民可上活動官網登記參加抽券，登記期間9月30日至10月9日止，10月18日公布中獎名單，並以簡訊通知中 籤者於10月22日至28日領取，領到消費券者自10月22日至11月20日止，可到文化商圈貼有活動響應標章的20家餐飲店家使用。

市環保局指出，減油煙環保措施反應在陳情案也減少，2020年文化路夜市商圈有29件油煙陳情，2021年24件，今年至8月有9件，該局會持續輔導業者採取油煙防制及各項環保措施。