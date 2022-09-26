受到美股重挫拖累，今天OTC指數重挫收低，收盤指數176.87點，為今年7月18日以來新低，櫃買中心表示，上櫃公司基本面穩健，投資人宜理性看待近期股市行情變化。

受到全球通膨仍居高不下、美國聯準會升息政策等諸多因素影響，國際股市走勢震盪，上週五美國道瓊工業指數重挫失守3萬點關卡，創下今年新低，台股今天也賣壓湧現，加權股價指數大跌2.41%，以13778.19點作收，創下2020年11月30日以來新低，櫃買指數亦重挫4.26%，以176.87點作收，為今年7月18日以來新低。

櫃買中心表示，受全球經濟數據起伏及市場情緒影響，市場短期波動難免，但今年1至8月全體800家上櫃公司營收1兆8192億元，較110年同期成長6.79%，較109年同期則成長27.90%；另統計全體上櫃公司中有568家分配現金股利，占比高達71%，其中現金殖利率超過10%以上者有37家，介於5%至10%者有222家，介於2%至5%者有217家，整體上櫃市場平均現金股利殖利率達3.85%，顯示上櫃公司基本面仍穩健且營收表現維持動能，投資人宜理性看待近期股市行情變化。

櫃買中心提醒，面對近期市場波動及不確定因素，投資人應回歸公司基本面審慎評估，並注意投資風險；另櫃買中心會密切關注國際局勢對櫃買市場之影響，確保上櫃公司重大資訊即時透明公開。