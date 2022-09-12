專業線材連接器製造大廠鴻名（3021）8月營收為新台幣3.94億元，月增10.45％，年增20.85％，寫下單月營收新高。1至8月累積合併營收26.42億元，年成長18.53％。

8月營收主要受惠於線材事業群各生產基地的產能穩定，海外分散布局效益逐步顯現，營收表現較前月上揚；系統整合事業群方面，則來自大型客戶在數位化方面的設備需求貢獻，帶動集團營收成長。

展望下半年，鴻名維持審慎正向的態度，來面對大環境景氣的不確定因素。隨著AI、IOT等技術的升級發展，家電、消費性電子、車用類別各產品仍然具有穩定的市場需求，線材事業群以多元產品類別及多據點的生產基地來服務客戶；系統整合事業群配合各產業客戶的數位升級計畫、資安防護規劃提供更多高效能及高安全性的資訊設備。經營團隊秉持一貫努力的態度，深耕各領域客戶，積極維持成長動能。

鴻名於6月14日股東會通過配發現金股利及股票股利每股各0.3元，於9月30日委由本公司股務代理機構進行發放，以答謝股東們長久以來的支持。