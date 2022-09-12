歐洲央行（ECB）官員接連釋出將進一步大幅升息的訊號，周一亞洲交易時段，歐元兌美元升至逾3周新高，英鎊則站上本月高點。

●美元

在美國本周發布消費者物價指數（CPI）數據前，美元徘徊在兩周低點附近。該通膨數據或許能讓聯準會在9月會議上考慮是否放慢升息步伐。

美元指數大致持平於108.82，在失守上周三創下的20年高點後便維持在這個價位附近。上周五美元指數最低跌至108.35，創下8月30日以來新低。

美國將於當地時間9月13日發布CPI數據，儘管又有聯準會官員在上周五發表立場強硬的言論，但投資人仍趨於保守謹慎。聯準會理事弗沃勒（Christopher Waller）表示，他支持在9月會議大幅升息，聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）則重申支持9月再次升息75個基點。

澳洲聯邦銀行策略師Joseph Capurso在給客戶的報告中表示，決策官員們已經表明聯邦公開市場委員會（FOMC）需要繼續升息，直到有令人信服的證據證明通膨正在下降。不管CPI報告的結果為何，我們認為FOMC還有更多工作要做，這意味著在中短期內，美元還有上漲空間。

●歐元、英鎊

歐元較上周五升值0.19%，報1.0066美元，稍早前最高升至1.0130美元，創下逾3周新高。

英鎊漲0.24%，報1.1611美元，稍早前一度站上1.1681美元，創下本月來新高。

消息人士表示，在通膨創下記錄之際，歐洲央行決策官員認為「基準利率需要提高至2%或更高才能抑制住通膨」的風險正在升高。

德國央行總裁Joachim Nagel周末接受德國電台訪問時表示，如果消費者通膨的情況沒有改變，就必須採取更多明確的措施。

●日圓

美國長期公債殖利率在向近3個月高點扣關時暫時停下腳步，對利率敏感的日圓也在約142.5兌一美元附近站穩腳跟。

美元兌日圓在從上周三創下的24年高點（144.99日圓）回落後，目前持平於142.71日圓。

在東京市場，美國10年期債息與上周五幾近持平，報3.315%。此外，日本官員再次暗示將出手干預，一名政府高層發言人在接受當地電視台訪問時表示，政府需採取必要措施以阻止日圓過度貶值。

但由於日本是唯一仍堅持超寬鬆貨幣政策的已開發經濟體，分析師懷疑在沒有聯準會和其他央行支持的情況下，日銀單方面出手干預能否發揮作用。

澳洲國民銀行策略師Rodrigo Catril出具報告指出，這需要協同出擊，但目前主要央行都是透過收緊政策來對抗通膨，因此全球政府齊力支持日圓的可能性不大。如果日本央行真的想阻止日圓走貶，那麼他們應該改變其超寬鬆政策，而這個壓力正在升高。

●其他

目前澳元兌美元微貶0.04%，報0.6844美元，紐西蘭元漲0.11%，報0.6110美元。

全球最大加密貨幣比特幣暫跌0.85%，報21,650美元，在上周從近3個月低點（18,540美元）反彈後，便維持在這個價位附近。