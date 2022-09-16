出國旅行漸露曙光，不少民眾摩拳擦掌，提前布局把握匯價「甜蜜點」換匯，即使美元近期強勢走揚，外匯交易仍相當熱絡。搶搭換匯熱潮，台新金(2887)旗下台新數位銀行Richart祭出市場超殺美元定存利率優惠，新申辦Richart帳戶者可享美元定存最高7%年利率，現行客戶也可享美元6個月3.15%，多種幣別3個月定存2%以上的優惠利率。已有出國計畫的民眾可好好把握優利定存，於出發前就先享受外幣定存優利小確幸。

隨邊境管制逐漸鬆綁，國外旅遊風潮復甦，帶動換匯需求，惟美元邁入升息循環，美國聯準會(Fed)升息步伐牽動全球匯市波動，讓想要投資外幣或線上換匯為出國做準備的民眾，躊躇不知何時該進場。台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，Richart目前提供13種外幣線上換匯及解匯，透過LINE官方帳號和Richart APP推播匯率到價通知，並可自動為用戶計算申購平均匯率。此外，也每月推出外幣寄杯日，祭出換匯讓分優惠，並不斷推出多幣別短期優利定存專案，幫有出國、遊學、留學和外匯投資需求的民眾精打計算。

以買氣最旺的美元定存來說，於10月31日前成功開立Richart數位存款帳戶，即可獲得1個月美元定存年利率7%的申購資格，存入2000美元，期滿就可獲得近新臺幣365元的利息。此外，所有用戶於即日起至10月7日止，都享有6個月美元3.15%、3個月美元2.6%、人民幣2.5%、澳幣2.2%、紐幣2%以及英鎊1.2%的利率優惠。