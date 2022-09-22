年底選舉逼近，參選人無不使出混身解數，吸引選民支持，國民黨新竹市東區議員參選人陳清智發揮創意，周末時常在孔廟、公園旁舉辦親子活動，讓一起上台帶動唱，與民眾面對面互動，獲得不少好評。

陳清智是科技人，也是首次參與選舉的素人，這次參政的競選風格，打破不少選舉慣例，他希望能一撇傳統拜票的政治味，透過舞動唱跳，用活力與民眾面對面溝通互動，找回人與人的親密感，尋求支持。

陳清智在金山面成長，後來一腳踏入半導體設備產業26年，國內外跑透透，在事業成功之際，突然遭逢父母親離世，讓他重新思索未來，決定投身為新竹服務。

他說自己是竹市的客家子弟，在科技界打拼20多年，如今希望能回饋家鄉，為民眾服務，盼帶給大家歡樂的感受。

陳清智認為，新竹市是年輕化的城市，多數人對政治冷感，但很願意帶著孩子、孫子參與活動，他希望能拉近距離，因此活動間沒有政治宣講、拜票行程，只有大家穿著「硬頸的人」的衣服唱跳。

在聽取鄉親意見後，陳清智認為，應盤點東區的閒置空間、活動中心等，讓長輩、幼兒有地方可去，減輕三明治世代的竹科人的壓力。此外，他也認為母語教育是關鍵，未來將連結里長、文史工作、學校等資源，讓客家子弟可認識竹市的客家村莊，學習客語。