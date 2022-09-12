豐興(2015)周一(9月12日)開出本周內銷盤價，國內鋼筋平盤，廢鋼平盤，型鋼產品平盤，廢鋼、鋼筋終止連續四周上升態勢，型鋼則連五周持平。日美廢鋼轉跌，令國內盤價止漲持平，觀望以待，豐興經理莊文哲表示，小波動難免，買氣方面，會等待後再出手。

回顧上周9月5日盤價，日美盤價持續走揚，豐興上周內銷盤價，國內廢鋼每公噸上漲400元，鋼筋基價也每公噸上漲300元，廢鋼、鋼筋已連續四周上升。型鋼產品基價則持續平盤，型鋼也連四周持平。

本周內銷盤價均持平，豐興廢鋼收購價上漲每公噸至1.09萬元，鋼筋也上漲至每公噸2.09萬元，型鋼產品基價則持續平盤至2.68萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周從415美元轉跌至每公噸400美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價也轉跌至每公噸380元，日美報價也止布連四周上揚走勢，但跌幅相對不大，澳洲鐵礦砂則由每公噸94.65美元轉上漲至103.25美元，持續在百元美元關卡打轉。

豐興經理莊文哲上周提到，大陸疫情再度啟動封控，恐影響大陸鋼價，不過日本、美國當地廢鋼採購價上漲，導致出口價格續高。亞洲地區即將結束夏季限電，東南亞雨季也將過，需求可望提升。因此採購力也增強。不過目前所有鋼品均有下跌壓力，僅廢鋼獨漲，因此公司還是會小心謹慎面對。