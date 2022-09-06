豐興(2015)周二公告8月合併營業收入淨額28.55億元，年減6.91%、月減12.77%，合併自結營業利益2.11億元，年減47.27%、月增4.33%，合併自結稅前利益2.16億元，年減50.63%、月減33.22%。前8月合併營業收入淨額269.36億元，年增11.46%，合併自結營業利益24.26億元，年減14.69%，合併自結稅前利益27.67億元，年減8.94%。

豐興今年3月營收創下歷史次高後，5月起已連4個月下滑。

豐興周一開出本周內銷盤價，國內廢鋼每公噸上漲400元，鋼筋基價也每公噸上漲300元，廢鋼、鋼筋已連續四周上升。型鋼產品基價則持續平盤，型鋼也連四周持平。

豐興經理莊文哲表示，大陸疫情再度啟動封控，恐影響大陸鋼價，不過日本、美國當地廢鋼採購價上漲，導致出口價格續高。亞洲地區即將結束夏季限電，東南亞雨季也將過，需求可望提升。因此採購力也增強。不過目前所有鋼品均有下跌壓力，僅廢鋼獨漲，因此公司還是會小心謹慎面對。

法人認為，8月以來原物料報價止跌反彈，備戰金九銀十的九月、十月旺季以及不變的基建需求，鋼市陸續啟動減產，鐵礦報價、大陸流通報價止穩，助升客戶拉貨意願，但目前鋼品仍有下跌壓力，需求將持續遞延，這個月來鋼價上漲有助於緩解國內觀望買氣，現階段屏息下半年鋼市築底狀況，第三季仍可望是鋼市谷底。

下游庫存狀況，莊文哲日前說明，以豐興三大產品來看，鋼筋隨著原料走，且為內需型，並未受國際影響，型鋼因原物料下跌會影響出貨量，但客戶庫存也不會過高，鋼筋、型鋼都算正常，而出貨量取決落底訊號跟需求。而棒線最終下游在國際，是歐美受國際景氣影響最重的產品，客戶為螺絲、螺帽、汽機車等，客戶接單受到困擾，條線下游客戶需求下降較為明顯，對鋼廠需求保守，而庫存並非相當高，是因為減少採購的積極性而保守。