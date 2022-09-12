連鎖餐飲集團王品(2727)受惠兩岸營運回升、展店效應及零售商品三方動能挹注，2022年8月合併營收雙位數「雙升」創18.56億元新高，其中台灣事業群營收亦創13.47億元新高。展望後市，集團積極搶攻中秋商機，並持續積極展店，預期第四季全台門市數將改寫新高。

王品公布2022年8月自結合併營收18.56億元，月增13.49％、年增達31.42％，改寫歷史新高。其中，台灣事業群13.47億元，月增13.77％、年增達63.17％，改寫歷史新高。中國大陸事業群5.08億元，月增12.77％、回升至今年高點，仍年減13.29％。

累計王品前8月自結合併營收116.71億元、年增7.78％，為僅次於2014年的同期次高。其中，台灣事業群營收85.35億元、年增達32.13％，續創同期新高。中國大陸事業群營收31.36億元、仍年減達28.23％，但衰退幅度較前7月30.54％收斂。

王品表示，受惠疫後消費潮與暑假、父親節商機帶動，輔以新展8家門市的展店效益挹注，帶動王品台灣事業群8月營收一舉突破13億元、改寫歷史新高，且集團多達7家門市8月營收破千萬。

其中，和牛鍋物吃到飽「和牛涮」、「嚮辣」與燒肉吃到飽「肉次方」共5家門市8月營收破千萬，其中「肉次方」台中文心崇德店創品牌單月新高，顯示疫情回穩後消費力、食力同步爆發。此外，「夏慕尼」中山北店、「享鴨」板橋縣民大道店亦躋身千萬營收門市。

展望後市，王品迎接中秋連假，燒肉品牌「Oh my!原燒」、「肉次方」、「最肉」一個月前即滿訂，並推出7款外帶中秋燒肉禮盒搶攻中秋宅商機，零售品牌「王品嚴選」亦推出4款中秋燒肉組，打入7-ELEVEN、foodpanda、MOMO購物網等5大通路，可望挹注9月業績。

同時，王品8月在台新展8家店，涵蓋鍋物、中餐、日料品牌，9月預計再開5家新店，包括「12MINI快煮鍋」大展店計畫持續、「肉次方」進軍台南、「尬鍋」插旗桃園，帶動集團台灣門市達300家店里程碑，預估第四季將突破先前307家紀錄、再創高峰。