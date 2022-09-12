興櫃餐飲集團乾杯（1269）8月營收首破4億元大關達4.07億元，創單月歷史新高，月增17.79％、年增59.23％；累計1月至8月營收23.45億元，較去年同期18.29億元，年增28.22％，亦創同期新高。

展望後市，大陸市場雖需求熱絡，但因防疫限制等影響復甦情形尚未穩定，9月深圳疫情升溫，配合防疫政策臨時管控停業數日，8家分店受影響目前已全面恢復營業。而台灣事業則迎接燒肉年度中秋大檔，旗下乾杯、老乾杯、和牛47三大燒肉品牌推出中秋套餐並加開營業時段，中秋假期一位難求、全數客滿，「乾杯超市」中秋禮盒也於中秋前一周即熱銷完畢。緊接著入秋、氣候轉涼，旗下鍋物品牌黑毛屋、黑毛屋本家、麻辣45也將陸續推出市場少見的季節鍋、新菜吸客，追趕業績。

乾杯集團8月交出亮眼成績，主要受惠展店效益，今年8月較去年同期新增20家，加上去年受疫情影響台灣市場尚未復甦完全，比較基期低所致。

此外，兩岸市場復甦逐月回溫，乾杯營收連3月月增雙位數成長，8月受惠父親節、暑假節慶效應，聚餐需求暢旺，加上展店效益挹注，包含台灣事業「乾杯新莊宏匯店」、「黑毛屋新莊宏匯店」、「KANPAI CLASSIC天母店」與中國大陸事業「老乾杯北京國貿店」8月開幕貢獻業績。外販事業亦同受市場回溫，營收月增3成。「乾杯超市」電商零售事業提前搶攻中秋送禮、自烤市場，和牛禮盒、燒肉醬等零售商品好評熱銷，帶動零售事業翻倍成長、突破800萬業績，齊力拉抬集團營收突破4億元佳績。